Bocci: "Gudmundsson ha tirato due rigori delicati con Bologna e Genoa. Vanoli deve lavorare sulla difesa, a Marassi subiti gol non da Serie A"

Il giornalista del Corriere della Sera e tifoso viola Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno analizzando il momento attuale di casa Fiorentina, toccando vari temi, tra campo e non solo.

‘Tutti i giocatori della Fiorentina devono dare molto di più’

“Le parole di Vanoli su Fagioli e Gudmundsson? Sono giuste, ma mi chiedo se ci siano altri calciatori viola che si sono svegliati. L'allenatore viola ha risposto su di loro perché gli è stato chiesto a riguardo, non certo per rivolgersi solo a loro. Entrambi possono dare di più, ma sono tutti i giocatori della Fiorentina che devono dare molto di più, l'islandese comunque ha segnato 4 gol e fatto 1 assist, ha tirato due rigori molto delicati con Bologna e Genoa”.

‘A Genova subiti due gol non da Serie A’

“Mi aspetto di vedere l'umiltà di giocare da ultimi nelle prossime gare, e poi attenzione difensiva. Serve tanto lavoro nel reparto arretrato, da parte di Vanoli e dei giocatori, altrimenti si fa dura. A Genova si sono presi due gol non da Serie A, i numeri delle reti incassate devono cambiare subito”.