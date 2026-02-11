Commisso e Paratici prendono le parti di Vanoli, ma se la Fiorentina continuerà a imbarcare acqua...

24 punti in meno e 12 posizioni perse rispetto a un anno fa (nessuna squadra in A ha fatto peggio), eppure la Fiorentina ha sempre difeso Paolo Vanoli.

Commisso e Paratici

A dimostrarlo ci sono anche le recenti dichiarazioni del neo presidente Giuseppe Commisso e del neo ds Fabio Paratici, ma vista la classifica da paura è innegabile che lo stesso Vanoli debba fare di tutto per essere difendibile.

Impossibile non affondare se…

Tradotto: se la Fiorentina continuerà a imbarcare acqua sarà impossibile non affondare. Questo è quello che scrive stamani il quotidiano Tuttosport sulla situazione del tecnico viola.