"L'espressione in campo di un popolo che soffre", ecco come il Polissya si prepara alla Fiorentina

Zytomyr è una città ucraina situata a 150 chilometri a ovest di Kiev. Fino al 2022 contava 261mila abitanti; poi l'invasione russa e la conseguente guerra che dura ormai da 3 anni e mezzo l'ha cambiata per sempre, stravolgendo anche la propria squadra di calcio. Per questo il 21 agosto, per quella che sarà comunque la partita più importante nei 66 anni di storia del Polissya, i lupi gialloverdi giocheranno a 700 chilometri di distanza dalla loro abituale tana, a Presov, in Slovacchia.

Gli assi nella manica del Polissya

Dopo aver eliminato il Paksi (3-0 all'andata, sconfitta 2-1 in Ungheria al ritorno) i gialloverdi adesso se la dovranno vedere con la Fiorentina di Stefano Pioli. Una scalata improvvisa, se si pensa che il club è fallito meno di dieci anni fa, arrivando in prima divisione soltanto nel 2023. Merito della guida illuminata di Ruslan Rotan, ex caposaldo della nazionale ucraina e capitano di quel Dnipro che la Fiorentina affrontò per due volte nel girone dell'Europa League 2013-14 (doppia vittoria dei viola di Montella): Rotan può contare su un gruppo con poche individualità di spicco a eccezione dell'ala destra (e nazionale ucraino) Gutsulyak e del centravanti Gayduchyk. Tranne il consueto enclave brasiliano costituito da Talles Costa, Joao Valle e Lucas Taylor, lo zoccolo duro della rosa è composto tutto da ucraini.

Un impegno da non sottovalutare

Al di là delle lezioni imparate dai precedenti preliminari (ultimo in ordine di tempo il doppio incrocio da brividi contro i modesti ungheresi dell'Akademia Puskas, superati solo ai rigori un anno fa), i lupi gialloverdi non vanno sottovalutati soprattutto per questo: sono espressione in campo di un popolo che soffre - scrive il Corriere dello Sport in edicola questa mattina - di una delle regioni (si chiama proprio Polissya) più martoriate dagli attacchi russi. E, anche se lo stadio slovacco sarà semivuoto, entreranno avvolti dalla bandiera dell'Ucraina e avranno un intero paese a spingerli, oltre a Oleksandr Usyk, pugile, star nazionale e grande tifoso dello Zytomyr.