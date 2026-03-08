Corteggiato a lungo e poi lasciato a Parma per un'alternativa astrusa come Sohm: il mancato incrocio con il tormentone Bernabè

Non è ben chiaro cosa volesse costruire la Fiorentina la scorsa estate, forse neanche ai protagonisti in questione e nemmeno a distanza di mesi: di fatto tra luglio e agosto 2025, la società viola ha cercato di mettere le mani su Adrian Bernabè, talento che ormai da qualche anno sta crescendo a Parma, ricorda La Nazione. Un po' i costi, un po' chissà cos'altro però hanno congelato la trattativa e la Fiorentina si è orientata su Simon Sohm.

Quasi che un affare con il Parma si dovesse fare a tutti i costi, peccato che lo svizzero fosse tutt'altro tipo di giocatore e che ovviamente a Firenze non si sapesse neanche bene come utilizzarlo. Oggi comunque Bernabè non ci sarà e questa è decisamente una buona notizia per la Fiorentina.