Nicola Amoruso, ex attaccante di Juventus e Napoli tra le tante e oggi dirigente sportivo, ha espresso a TMW il suo parere sull'attualità della Fiorentina e la lotta per la salvezza in Serie A.

“La Fiorentina deve stare attenta”

Amoruso ha lanciato un monito alla Fiorentina in campionato: "Deve stare attenta. Sembra aver tirato fuori la testa dalle zone complicate, ma deve iniziare a giocare per i tre punti".

"Sulla lotta salvezza e la Cremonese…"

E sulla lotta salvezza ha commentato: "Occhio all'Hellas Verona, è una scheggia impazzita. Poi vedo una Cremonese in grandissimo affanno, mi auguro che Nicola non rischi il posto ma la squadra non riesce a fare gol. Il Lecce ha una grande anima, magari tecnicamente non ha grandi qualità ma è abituato a lottare davanti a queste situazioni. Può uscirne".