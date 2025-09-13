Allo Stadium è una partita pirotecnica che conta sette gol: la decide un classe 2006, Juventus capolista provvisoria. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Il primo big match di questa Serie A non delude le aspettative: tra Juventus e Inter una sfida pirotecnica che termina 4-3.
La cronaca della partita
Partono forti i padroni di casa che al 13simo la sbloccano col piattone controbalzo di Kelly, nulla può Sommer. Ci deve quindi pensare Calhanoglu col suo marchio di fabbrica, il tiro da fuori, a pareggiare i conti al 29simo. A proposito di turchi che segnano da fuori, è esattamente quello che accade in occasione del 2-1 firmato da Yildiz, al 38simo, con un gran tiro da fuori che chiude il primo tempo in favore della Juventus. Nel secondo tempo, però, torna sotto l'Inter ed è ancora Calhanoglu con un gran gol al volo a riaprire i discorsi al 65simo: appena 11 minuti dopo, tuttavia, è Thuram a portare in vantaggio i nerazzurri completando la rimonta degli uomini di Chivu. Finita qui? Tutt'altro: all'82simo Khephren Thuram risponde a suo fratello, anche lui di testa, pareggiando nuovamente i conti. Serve poi una magia del classe 2006 Adzic, che trova una botta al sette che trafigge Sommer, per il 4-3.
La classifica provvisoria
Juventus 9, Cremonese 6, Napoli 6, Roma 6, Udinese 4, Cagliari 4, Milan 3, Bologna 3, Inter 3, Como 3, Lazio 3, Atalanta 2, Fiorentina 2, Genoa 1, Lecce 1, Parma 1, Pisa 1, Verona 1, Torino 1, Sassuolo 0.