Bucchioni: “La Fiorentina non è in vendita, la famiglia Commisso resta in nome di Rocco. Paratici grande cambio di rotta, ma non basta”

Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, spaziando tra tantissimi temi d'attualità e non di casa Fiorentina.

‘La volontà è ripartire con ambizione’

“La Fiorentina non è in vendita - ha detto- la famiglia Commisso vuole rilanciare in nome e per conto di Rocco e resta al timone, come da volontà ferrea dell’ex presidente viola. L’ambizione è sempre quella, la volontà è di ripartire conquistando la salvezza dopo essersi tirati fuori da una situazione molto difficile. C’è un Centenario della Fiorentina da festeggiare e la famiglia lo vorrà fare in nome di Rocco. Questi 6 anni non sono stati tutti un fallimento, certo l'annata attuale è disastrosa, ma Commisso lascia una società più forte, col Viola Park. Se verrà ceduta avrà un valore superiore e sarà ben più appetibile”.

‘Spero ci sia la proprietà a presentare Paratici, perché…’

“Joseph Commisso presidente? Mi sembra persino ininfluente… è il proprietario, è la famiglia Commisso. Nel calcio ciò che conta è che bisogna strutturare le squadre in maniera precisa. Da quando non c’è stato più Rocco si è creata una frana clamorosa che ha portato alla situazione attuale. Serve fare ciò che serve nelle società di calcio: bisogna mettere le persone giuste al posto giusto. Paratici è un grande cambio di rotta, ma non può bastare. Ferrari? Nulla contro di lui, ma il problema nasce quando ci si vuole occupare di calcio: va fatto fare a chi se ne occupa di mestiere e ha i contatti. Spero ci sia Catherine a presentare Paratici, o Giuseppe, diventerebbe imbarazzante vedere presentato da Ferrari un manager di livello internazionale”.

“La sconfitta col Cagliari in uno scontro diretto fa capire che ancora il passaggio di mentalità non è completato. Le squadre che devono salvarsi devono ragionare diversamente, perdere è una mazzata anche per l’autostima. Si va ad attaccare una squadra che si difende in 10 senza nemmeno avere la forza di farlo, esponendosi ai contropiedi: la Fiorentina avrebbe potuto perdere 3-0. La Fiorentina deve andare punto a punto, non ha ancora fatto nulla, occorrono almeno 20 punti in 16 partite”.

“Il Como stasera? Mi sembrano una squadra ingiocabile per la Fiorentina attuale, e vorranno sicuramente andare avanti. Talvolta prendono gol perché si piacciono troppo. Certamente le energie dovranno andare in maniera privilegiata alla sfida col Napoli, non certo a quella di Coppa Italia. Brescianini spero di vederlo presto in campo, ha gamba, mentre Mandragora mi sembra un po’ in calo. Serve un difensore alla Fiorentina, anche perché è incerta la situazione di Ranieri. Che fa, rimane, va via? È concentrato per giocare al momento?".