Bucchioni: "Sono veramente preoccupato, a 10 giorni dall'inizio del campionato la Fiorentina è senza centrocampo. Se Tessmann interessa..."

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha fatto il punto su alcune situazioni presenti in Fiorentina: dal futuro di Nico Gonzalez ad alcuni profili presenti in rosa. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Quella relativa a Nico Gonzalez e Gudmundsson sembra essere una storia già scritta, ormai sono mesi che ne parliamo. Mi sembra che tutto stia andando in quella direzione. Non mi preoccuperei piu di tanto se la quadra fosse già formata, perche la filosofia del fai partire un giocatore e ne prendi un altro mi va bene: i due giocatori sono piu o meno dello stesso livello. L’islandese porterà maggiori energie alla squadra, oltre che ha molte reti: ha tanta voglia di crescere e di dimostrare il suo reale valore. Allo stesso tempo Nico, nonostante sia il miglior giocatore presente nella rosa della Fiorentina, se ha deciso di ritenere chiuso il suo ciclo a Firenze è giusto lasciarlo partire: meglio venderlo che tenere qualcuno contro voglia”.

“Sono veramente preoccupato dalla costruzione del centrocampo”

Ha anche aggiunto: “Quello che mi aspetto è la costruzione della squadra, difficilmente mi soffermo sui singoli. Quello che mi preoccupa un po a 10 giorni dall’inizio del campionato è questo. Se arriva Gudmundsson al posto di Nico ma la squadra non viene attrezzata sufficientemente, mi preoccupo. Non vedo ancora pender forma al centrocampo. Stasera la Fiorentina arriva a Grosseto senza poter far prove in quel ruolo: è da tutti considerato il ruolo da costruire il prima possibile perchè rappresenta il centro nevralgico di ogni squadra. Chi saranno i centrocampisti della Fiorentina nella prossima stagione? Al momento non ne ho idea, e Mandragora non può essere l’unico. Barak non può essere impiegato in mediana, nelle ultime uscite l’ho visto molto a disagio. Se dovessi riciclare lo metterei nei due dietro la punta, una sorta di trequartista lo sa fare ma in mediana eviterei”

“Per Tessmann mi sembra di vivere il solito tormentone estivo: se ci credi veramente..”

Ha poi commentato la trattativa per Tessmann: “Sta diventando un tormentone come i vari De Paul e Berardi: quest’anno tocca all’americano. Ma quanto costa questo giocatore? Faccio fatica a capire il perche non sia ancora tutto concluso. A 10 giorni dall’inizio del campionato ancora si sta a fare questo tira e molla? Se ci credi veramente in questo giocatore devi essere disposto a pagare anche qualcosa di piu, anche se si tratta di commissioni per gli agenti”.

“Ecco dove ha sbagliato Palladino: certe cose non si possono dire pubblicamente”

Ha poi concluso parlando del portiere, difendendo l’operato di Terracciano: “L’allenatore ha benedetto e maledetto troppi giocatori, e mi riferisco a Sottil e Terracciano. In questo è peccato di esperienza. Ritengo difficile che Palladino riesca a far diventare Sottil come Garrincha. Il tecnico poi non può dire in conferenza stampa che la Fiorentina sta cercando un portiere. Ma se adesso la trattativa con De Gea dovesse tramontare cosa si fa con Terracciano?”.