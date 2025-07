L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Il Viola Park aperto per il ritiro è una bella notizia, i tifosi non danno noia a nessuno ed è giusto che si ricrei un po' l'atmosfera dei vecchi ritiri in montagna. Se il mercato chiudesse oggi sicuramente qualcosa mancherebbe. Aspetto con curiosità la conferenza stampa di Pioli, anche per capire con quale modulo giocherà. A centrocampo, ad esempio, al momento hai tanta tecnica ma ti manca fisicità e interdizione”.

“Ecco il centrocampista che serve”

Poi ha aggiunto: “De Paul è un grande giocatore, ma la Fiorentina ha già dei centrocampisti offensivi come Fazzini. Credo che in quel reparto al momento servano un po' più di centimetri, un calciatore più basso come posizione. Bernabè in tal senso sarebbe perfetto, oppure Bennacer che Pioli ha già avuto al Milan”.