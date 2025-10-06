Lo Monaco: "Non credo che lo abbia scelto la società di giocare con due punte... La Fiorentina ha problemi ovunque"

Pietro Lo Monaco, storico ex dirigente sportivo, ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina, già inguaiata in classifica dopo appena sei giornate: “Partendo dal presupposto che, al momento, i viola hanno tanti problemi, contro la Roma direi che ha fatto vedere qualcosa in più. Pillole di calcio…".

Duro sulla coppia Dzeko-Kean

“Le caratteristiche dei calciatori non si possono inventare, sono quelle. Se si pensa di poter fare giocare Dzeko insieme a Kean vuol dire illudersi. La Fiorentina ha tanti discreti giocatori, ma non ha un gioco, un modo di essere. I problemi sono ovunque, dalla difesa all’attacco. Così diventa un massacro”.

“Non credo che lo abbia scelto Commisso di giocare con le due punte”

“Presumo che Pioli, un mister voluto dalla piazza e inseguito dalla dirigenza, abbia dato delle indicazioni precise a Pradè. L’idea di giocare con due centravanti non penso che se la sia inventata la società. Piccoli? Un buon giocatore, ma per un solo ruolo ci sono tre giocatori…“.

Infine una parola anche su Commisso: "Ha scelto delle persone che lo rappresentano, quindi sono loro che fanno la proprietà e devono pensare a rispettare i dettami del presidente“.