UFFICIALE: Richardson non è più un giocatore della Fiorentina. I dettagli dell'operazione

La notizia era ormai nell'aria da mesi, ma questo pomeriggio è arrivata l'ufficialità: un centrocampista della Fiorentina lascia Firenze a titolo definitivo.

Amir Richardson non è più un giocatore della Fiorentina

Messo ormai fuori rosa da settimane dopo alcune sue esternazioni a L'Equipe, rivelatesi poi non concesse da parte del club, il suo destino era ormai segnato, ma questo pomeriggio la Fiorentina ha sancito la separazione ufficiale: Amir Richardson è un nuovo giocatore del FC Copenhagen. A darne notizia è stato lo stesso club gigliato con un comunicato sul proprio sito ufficiale:

“ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Amir Richardson all’ F.C. Copenhagen”.

Anche il club danese ha sancito il trasferimento con una nota sul proprio sito ufficiale. Questo il tweet del Copenhagen: