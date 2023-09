Il Giudice Sportivo infligge una sconfitta a tavolino alla Roma Primavera per errori nelle sostituzioni. Ma i giallorossi vengono graziati dalla Fiorentina

Una notizia piuttosto incredibile ha oggi scosso il mondo del campionato Primavera 1 italiano, del quale fa parte anche la Fiorentina di mister Daniele Galloppa. La Roma dell'ex allenatore viola Federico Guidi ha infatti visto sfumare i tre punti ottenuti contro l'Empoli sul campo, vincendo 5-3, a causa di alcune irregolarità nelle sostituzioni effettuate nel corso della gara.

Il regolamento prevede la possibilità di schierare contemporaneamente in campo sei calciatori nati nel 2004 e un solo calciatore senza limiti di età. Nel secondo tempo della sfida sopracitata la Roma avrebbe sostituito Louakima (2003 e quindi senza limiti d'età) con Vetkal (2004), portando a sette il numero di 2004 in campo. Il regolamento prevede però anche l'impossibilità di sostituire un “fuori quota” con un altro “fuori quota”. Per questo motivo, il Giudice sportivo ha deciso di accogliere il ricorso dell'Empoli, infliggendo lo 0-3 a tavolino ai giallorossi.

Ma non finisce qui: già nella prima gara vinta 1-0 contro la Fiorentina la Roma si era trovata con un numero di ‘fuoriquota’ in campo non congruo. Perchè quella partita non è stata rimessa in discussione dal Giudice? Semplicemente perché la Fiorentina non ha fatto ricorso, da depositare entro 24 ore dalla gara, evitando così ai giallorossi un altro k.o. a tavolino…