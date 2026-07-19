UFFICIALE: un giovane difensore torna in Serie C, i dettagli dell'operazione

Tanto, tantissimo lavoro da fare per Paratici in ottica di uscite: la Fiorentina saluta un altro giovane difensore.

Sarà addio

Lo si legge sui canali viola: ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mirko Elia all'S.S.C. Bari.

Ritorna in Serie C

Classe 2005, con la Primavera viola ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa prima di esordire tra i professionisti col Forlì, dove l'anno scorso ha raccolto 32 presenze.