“Mi ha colpito l'ostinazione di Palladino sul portiere, ne vuole uno diverso da Terracciano. Ad ogni modo, ad oggi, questo è l'ultimo problema della Fiorentina”. Così a Radio Bruno Toscana il giornalista Alessandro Bocci, che poi ha continuato: “Christensen dovrà essere ceduto, mentre Martinelli va dato in prestito a una squadra che lo faccia giocare”.

“Italiano è andato via perché…”

Poi su Nico Gonzalez: “Se va all'Atalanta, significa che la Fiorentina non la considera una concorrente e quindi che gli obiettivi sono modesti. E comunque, almeno 40 milioni per Nico vanno chiesti. Milenkovic? Capisco l'ingaggio pesante, ma era il miglior giocatore della rosa e il salto di qualità lo fai solo con i giocatori forti. Colpani lo è, ma è l'unico finora. Secondo me Italiano è andato via perché ha capito che la Fiorentina non voleva crescere in termini di giocatori".