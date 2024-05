A Tuttomercatoweb.com ha parlato l'operatore di mercato Roberto De Fanti, intervenendo anche sulla situazione generale del calcio italiano nel panorama internazionale. Queste le sue parole:

“Io personalmente vedo di buon occhio qualsiasi situazione che possa portare più soldi al calcio italiano, indipendentemente che provengano dall'estero o meno. Ricordiamoci che gli stranieri hanno acquisito i club italiane perché le stesse erano in gravi situazioni economico e finanziarie. Guardate la Fiorentina. Costruzione del migliore training ground d'Italia, il Viola Park; 4 volte vincitori della Coppa Italia Primavera e ora per 2 volte di fila finalisti in 2 Coppe Europee".

"Eviterei assolutamente il campanilismo; gli inglesi si lamentano delle proprietà straniere, che di fatto hanno reso la Premier League il campionato più ricco del mondo? Non conosco una sola persona che si sia lamentata che il Chelsea appartenesse al russo Abrahmovic o del Newcastle ora in mano ai Sauditi”.