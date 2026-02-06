L'ormai ex attaccante della Fiorentina Christian Kouame, trasferitosi oggi all'Aris Salonicco, ha mandato il suo saluto alla società viola e ai tifosi con un post sul suo profilo Instagram.

"Indossando la maglia viola sono cresciuto"

Il saluto di Kouame inizia così: “Dopo tutti questi anni, è giunto il momento di dire addio. Indossare questa maglia mi ha aiutato a crescere, dentro e fuori dal campo. Ho vissuto momenti intensi e ho imparato sia dalle vittorie che dai periodi più difficili”.

"Si chiude un capitolo"

Kouame prosegue poi con i ringraziamenti: "Grazie ai tifosi per l’amore, la passione e il sostegno costante. Grazie a tutti gli allenatori che mi hanno supportato nelle diverse fasi del mio percorso. Grazie ai miei compagni di squadra, passati e presenti, per le battaglie condivise e i ricordi indimenticabili. Grazie al club, al suo Presidente e alla sua famiglia. Grazie anche a tutti coloro che lavorano dietro le quinte, a tutto lo staff la cui dedizione spesso rimane invisibile ma è essenziale ogni giorno. Si chiude un capitolo, con rispetto e gratitudine".

Il post di Kouame

Qua potete vedere il video di saluti postato da Kouame sul suo profilo Instagram: