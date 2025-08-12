Contatti tra la Roma e gli agenti del castigatore della Fiorentina in Conference League. Gasperini a caccia di un giocatore offensivo

Nelle ultime ore il marocchino Abde Ezzalzouli è stato accostato alla Roma, secondo quanto riferisce il giornalista Matteo Moretto. Il classe 2001 del Betis scuola Barcellona è stato protagonista in campionato e Conference League nella scorsa stagione. Ezzalzouli ha segnato all’andata e al ritorno contro la Fiorentina nella semifinale del torneo, risultando il giocatore più incisivo del doppio confronto tra viola e andalusi.

La richiesta del Betis per Abde

Il Betis chiede una cifra di almeno 22-23 milioni più bonus per il giocatore. Ancora non esiste una trattativa per il calciatore, c’è però stato un contatto tra gli intermediari di Ezzalzouli e la Roma, che cerca un calciatore che porti esplosività e cambio di passo. Oggi siamo alle battute iniziali, ma la situazione può evolversi ed il giocatore maghrebino potrebbe presto trasferirsi in Italia.