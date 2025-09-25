Neanche Marinozzi crede nella Fiorentina: "Sarà il flop di questa Serie A"

Risposte brevi, ma significative. Anche Andrea Marinozzi, ex giornalista e commentatore di Sky Sport ha detto la sua sulla Serie A che sarà all'interno del canale You Tube de Il Pengwin nel podcast Calcio Selvaggio.

Durante le risposte secche, Marinozzi ha indicato la Fiorentina come possibile squadra flop della Serie A di quest'anno. Il Milan invece Marinozzi lo vede come sorpresa del campionato, con la squadra di Allegri che arriverà in alto in classifica.