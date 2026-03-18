Mauro: "Altro che crisi, l'Inter è viva e sta benissimo. Impossibile una rimonta di Milan o Napoli"

L'ex Juventus Massimo Mauro, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'Inter, prossima avversaria in campionato della Fiorentina: “Non ci sono margini per le altre per rimontare i neroazzurri, impossibile che perdano nove punti in nove giornate. La squadra di Chivu sta meritando la classifica che ha, non è riuscita a imporsi negli scontri diretti ma ha fatto più punti di tutti. Il campo parla. Poi è chiaro che il Napoli, che aveva la rosa più forte insieme all'Inter, ha pagato tutti gli infortuni patiti nel corso della stagione”.

“L'Inter è in forma”

Poi ha aggiunto: “Sento dire che l'Inter non è in forma, io invece credo che sia viva, stia bene, gioca e reagisce. Con l'Atalanta manca un rigore su Frattesi, e poi con la Fiorentina potrebbe ritrovare Calhanoglu e magari a breve anche Lautaro. Ad ogni modo, gli errori arbitrali a girare capitano a tutti”.