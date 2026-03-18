Bastoni e Calhanoglu tornano a disposizione di Chivu per la partita con la Fiorentina. Lautaro Martinez...

Dopo la partita di domani in Conference League sul campo del Rakow, la Fiorentina sarà di nuovo impegnata domenica sera in casa contr la capolista Inter. I neroazzurri, che in quanto eliminata dalla Champions hanno a disposizione l'intera settimana per prepara la sfida del Franchi, arriveranno all'appuntamento con alcuni recuperi ma anche con delle assenze reiterate.

Due recuperi certi

Secondo quanto riporta Sky Sport, Chivu recupererà Bastoni che oggi s'è allenato con i compagni e sarà sicuramente convocato. Discorso diverso invece per Lautaro Martinez, ormai ai box da qualche settimana. L'argentino continua il suo lavoro personalizzato e, nella migliore delle ipotesi, a Firenze sarà solo in panchina. Possibile presenza per Calhanoglu, che continua il suo percorso di recupero, mentre non ci sarà Mkhitaryan.