I convocati della Fiorentina: dopo la botta di Cremona, Gosens parte per la Polonia. Kean presente, Fortini resta a Firenze

La Fiorentina ha appena pubblicato l'elenco dei convocati per la partita di domani contro il Rakow, ottavi di finale di ritorno della Conference League. Presente Kean e anche Gosens, quest'ultimo nonostante la forte botta subita contro la Cremonese. Assente invece Fortini, ancora alle prese con la lombalgia. Dalla Primavera Balbo, Bonanno, Braschi e Kospo.

Ecco l'elenco completo: Balbo, Bonanno, Braschi, Christensen, Comuzzo, De Gea, Dodo, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Kean, Kospo, Kouadio, Leonardelli, Mandragora, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri.