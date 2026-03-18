Gosens, Fortini...e Kean. Arrivano diverse buone notizie per la Fiorentina dalla rifinitura

Allenamento di rifinitura per la Fiorentina in vista della partita di Conference League contro il Rakow.

Fortini, Gosens e Kean

E subito arrivano due buone notizie dal Viola Park. Sì, perché alla seduta di oggi sono regolarmente presenti Gosens, che aveva riportato un trauma toracico nella partita contro la Cremonese, che Fortini, che era alle prese con la lombalgia. Ovviamente c'è anche Kean che era rientrato in gruppo alla vigilia dell'ultima gara di campionato.

Primavera

Presente in campo anche un gruppetto di giocatori della Primavera. Per la precisione troviamo: Balbo, Braschi, Bonanno e Kospo. Per i primi due c'è praticamente la certezza di poter partire alla volta della Polonia.

Differenziato

Un po' di lavoro differenziato lo ha fatto Brescianini ma non perché abbia problemi fisici, ma perché non è inserito in lista Uefa, non partirà per la Polonia e quindi può forzare anche un po' di più rispetto agli altri.