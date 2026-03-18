Comuzzo: "Non potremo mai ripetere una gara come quella contro lo Jagiellonia". E ci scappa un complimento al cugino di Haaland

In un'intervista fatta per Przegląd Sportowy Onet, il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, ha parlato dell'impegno in Conference League dei viola contro il Rakow.

“Abbiamo un leggero vantaggio ma…”

Sulla gara d'andata: “Questa è stata una vittoria molto importante per noi - ha detto - Volevamo dare tutto, rimanere concentrati per tutta la partita e alla fine siamo riusciti a vincere. Ora abbiamo un leggero vantaggio, ma sappiamo di non aver ancora raggiunto nulla. La partita di ritorno deciderà chi passerà al turno successivo”.

“Volevamo vincere davanti ai nostri tifosi”

E inoltre: “Abbiamo cercato di vincere fino al fischio finale. Volevamo vincere in casa, davanti ai nostri tifosi. Siamo felici di esserci riusciti. Avremmo sicuramente potuto fare di più in occasione del gol del Raków. Sapevamo che potevano rappresentare una vera minaccia, quindi avremmo dovuto essere più concentrati. Dobbiamo continuare a lavorare sodo e cercare di migliorare sotto questo aspetto”.

“Brunes (il cugino di Haaland ndr) è un grande attaccante che difende bene la palla, il che gli permette di far avanzare la squadra. Può essere pericoloso in zona gol. Dobbiamo stare attenti a tutte le situazioni, soprattutto perché giocheremo in uno stadio straniero”.

Infine: “Non potremo mai ripetere una partita come quella giocata a Firenze contro la Jagiellonia”.