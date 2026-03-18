Comuzzo: "Mi sono rivisto in Braschi, le sue lacrime mi hanno commosso. Tante aspettative su di me, mi aspetto un finale positivo"

Quella che sta vivendo quest'anno non è una stagione fantastica per Pietro Comuzzo. Il difensore della Fiorentina sta attraversando un momento non facile che lo ha portato anche a perdere il posto da titolare nella squadra.

“Tante aspettative su di me”

“Era normale che le aspettative aumentassero dopo la stagione precedente - ha detto lo stesso Comuzzo a Przegląd Sportowy Onet - Ho sempre saputo di dover migliorare molti aspetti del mio gioco: nella vita c'è sempre margine di miglioramento e sono convinto che con l'impegno si possano affinare le proprie capacità. È normale avere alti e bassi. Mi aspetto un finale di stagione sempre più positivo, soprattutto per la Fiorentina e anche per me”.

Conference League

La Fiorentina vuol proseguire il suo cammino in Conference League: “Partita dopo partita, questo deve essere il nostro atteggiamento. Non possiamo permetterci di guardare troppo avanti. Vogliamo fare bene in Conference League; è una competizione molto importante e che ci riempie di orgoglio. Tuttavia, siamo consapevoli della situazione in cui ci troviamo in Serie A. Sappiamo benissimo che dobbiamo lottare fino alla fine della stagione. Ogni partita sarà come una finale per noi e dovremo dare il massimo”.

“Braschi mi ha commosso”

Foto: Fiorentinanews.com

All'andata contro il Rakow c'è stato l'esordio in maglia viola di Riccardo Braschi che si è messo pure a piangere a fine partita: “Sì, sono davvero felice per lui; se lo merita. Mi sono rivisto in lui e mi ha commosso vederlo così. Sono d'accordo con quello che ha detto l'allenatore Vanoli: queste sono le cose belle del calcio. Vedere un ragazzino piangere di gioia è davvero emozionante”.