La Fiorentina punta sul suo 'diamante grezzo' e gestisce ancora il proprio bomber

Domani sera la Fiorentina si gioca la qualificazione ai quarti di finale di Conference League contro il Rakow.

Spazio al ‘diamante grezzo’

E' molto probabile, per non dire certo, che i viola scendano in campo dall'inizio con Roberto Piccoli al centro dell'attacco. Il giocatore che il tecnico Paolo Vanoli, ha definito un “diamante grezzo”, è chiamato agli straordinari in questo periodo perché Moise Kean ha avuto diversi problemi ed è ancora sulla via del recupero della migliore condizione.

Gestione del bomber

Già, Kean, reduce dall'infortunio alla tibia, in linea di massima dovrebbe fare qualche minuto in campo domani sera per poi puntare a tornare titolare domenica prossima contro l'Inter. A Cremona è stato gestito andando in panchina dove è rimasto dall'inizio alla fine del match di campionato.