Come ti trasformo una squadra: I tanti cambiamenti che ci saranno e un dubbio

La Fiorentina si appresta ad affrontare il Rakow per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League.

Diversi cambiamenti

Rispetto a quanto visto lunedì contro la Cremonese, ci saranno diversi cambiamenti per quanto riguarda la formazione di partenza: saranno almeno sei.

Innanzitutto Christensen che torna fra i pali e fa riposare De Gea. In difesa Comuzzo sarà il volto nuovo, mentre a centrocampo vedremo Ndour e Fabbian. Sulle fasce spazio a Harrison e Fazzini.

Dubbio Gosens

Resta in dubbio la posizione di Gosens che ha riportato un trauma toracico posteriore nella gara di Cremona. Una sua assenza, molto probabile a dire il vero, porterebbe Parisi o Ranieri su quella fascia, a meno che Vanoli non decida di buttare dentro il giovane Balbo.