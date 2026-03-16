Un trauma per Gosens: Le condizioni del tedesco dopo il terribile urto col palo

Uno scontro davvero durissimo contro il palo. Robin Gosens nella partita giocata dalla Fiorentina contro la Cremonese, ha chiuso la sua gara in campo con questo urto generato da una spinta fallosa (non rilevata) di Alessio Zerbin.

Trauma toracico

Lo scontro gli ha procurato un trauma toracico posteriore. Il tedesco ha raggiunto gli spogliatoi da solo anche se dolorante,, questo particolare fa presupporre che ci sarà la possibilità di un recupero non troppo lungo, anche se sarà necessario monitorare le condizioni del giocatore con attenzione.

Niente spazio per rifiatare

La Fiorentina non ha la possibilità di rifiatare molto anche perché giovedì sarà nuovamente in campo per la Conference League.