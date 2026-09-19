Callejon: "Grosso è stato sfortunato, Vanoli adesso deve far ripartire la Fiorentina"

Jose Callejon, doppio ex di Fiorentina e Napoli, è intervenuto come ospite di Kiss Kiss Play Sport per parlare delle emozioni legate alla sfida del Franchi.

“Per me è una partita speciale”

Queste le sue parole: “È una bella partita e il Franchi è sempre uno stadio difficile. La tifoseria spinge molto la propria squadra e per il Napoli sarà una trasferta complicata. È vero che entrambe non hanno iniziato al massimo, ma c’è tutto il tempo per riprendersi. Per me Fiorentina-Napoli è una partita speciale, ho ricordi bellissimi in entrambe le piazze".

“La Fiorentina ha tutto il potenziale per riprendersi”

Callejon ha poi proseguito: “La Fiorentina ha valori importanti nella rosa e, anche se la partenza di stagione è stata un po' a rilento, ha tutto il potenziale per fare un ottimo campionato e mettere in difficoltà chiunque in casa”.

Sul cambio in panchina

Spazio infine ad un pensiero sull'avvicendamento in panchina: "Penso che Grosso nella sua esperienza alla Viola sia stato anche un po' sfortunato, lo ritengo un allenatore molto capace. Adesso con Vanoli spero che la Fiorentina possa ripartire, la Serie A è un campionato difficile ma i viola possono fare molto bene".