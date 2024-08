Fortini continua a galoppare: tra spensieratezza e spavalderia, il giovane cursore viola vuole convincere Palladino

Lo scorso anno l’impatto di Niccolò Fortini con la Fiorentina Primavera è stato a dir poco feroce: 35 presenze, 2 gol e 3 assist alla prima annata agli ordini di mister Daniele Galloppa, una crescita continua alla quale i numeri non rendono merito in modo esaustivo. Fortini si è imposto come un inamovibile della Fiorentina dimostrando di avere una gamba fuori dalla media, unita ad una personalità notevole a cui si somma un’intraprendenza a tratti sorprendente.

Il giocatore ha scalato velocemente le tappe

Con spavalderia e ottime prove Fortini si è andato a prendere anche il debutto con l’Italia, mettendo assieme 3 gettoni con l’Under 18 azzurra. Il giovane cursore viola ha attirato l’attenzione anche di Palladino, che gli ha dato spazio in tutte le amichevoli dimostrando di volerlo mettere alla prova fin da subito con continuità. E non ci sarà da sorprendersi se il ragazzo sarà aggregato in pianta stabile alla prima squadra gigliata. Fortini può giocare sia a sinistra che a destra nel 3-4-2-1 del nuovo allenatore della Fiorentina, e sa abbinare doti offensive notevoli, dal dribbling all’assist, a qualità difensive evidenti grazie ad un motore di altissima cilindrata che gli consente di coprire la fascia in maniera continua.

Palladino ed un impiego in pianta stabile

Fortini ha dimostrato di avere doti importanti e non è assoluto passato inosservato in queste prime uscite con i ‘grandi’. Logico che quando l’erba scotta e ci sono punti in palio la capacità di inserimento del giocatore andrà verificata, ma non ci sarebbe da stupirsi nel veder presto esordire in gara ufficiale il ragazzo toscano, figlio di Simone, ex calciatore professionista.