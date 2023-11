Lorenzo: "Mina un giocatore in evoluzione. Ecco perché ho deciso di convocarlo in Nazionale"

Sei minuti (ancora la Fiorentina non aveva giocato contro il Bologna quando sono state fatte le convocazioni dalla Colombia), quelli giocati contro la Juventus, sono bastati a Yerry Mina per convincere il suo selezionatore, Nestor Lorenzo, per chiamarlo in Nazionale.

Lorenzo ha messo a repentaglio la salute del giocatore

I perché di questa scelta li ha spiegati lo stesso Lorenzo, che aveva messo a repentaglio la salute del giocatore nella prima finestra dedicata alle nazionali, mettendolo in campo in due gare di fila senza che avesse mai giocato prima di allora.

I perché della decisione

“Non sono decisioni tattiche, non sono decisioni tecniche - ha detto Lorenzo -ma all'improvviso ci sono giocatori che si sono fermati in quella posizione. Quindi abbiamo deciso di portare Yerry che è in evoluzione, dobbiamo abituarci ai giocatori che vengono in Nazionale per quanto fatto in passato, per il loro lavoro calcistico, per la loro storia in Nazionale”.