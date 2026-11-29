Dopo la sconfitta della Fiorentina in trasferta contro l'Udinese, la domenica di Serie A prosegue con il pareggio per 0-0 tra Sassuolo e Napoli. Primo punto per D'Aversa da quando ha sostituito Aquilani: raggiunte a 9 punti le due avversarie del lunch match ovvero viola e bianconeri di Udine. La squadra di Allegri, invece, agguanta il Bologna a 19 e si mantiene lontano dalla parte alta della graduatoria.

La nuova classifica di Serie A

La nuova classifica di Serie A: Lazio 35, Inter 32, Roma 30, Milan 27, Como 26, Frosinone 23, Juventus 21, Bologna 19, Napoli 19, Cagliari 16, Genoa 16, Atalanta 15, Torino 14, Lecce 10, Monza 10, Fiorentina 9, Udinese 9, Sassuolo 9, Parma 8, Venezia 7.