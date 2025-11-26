Giordano: "Fiorentina in estrema difficoltà, come l'Atalanta. La Lazio ha il dovere di approfittarne"

La drammatica situazione della Fiorentina in campionato ha reso chiarissimi i compiti di questa stagione: prima di tutto salvarsi, poi eventualmente il resto. Ogni sguardo all'obiettivo Europa è stato essenzialmente disinnescato, considerata un'attualità che preoccupa e non poco.

Fiorentina fuori dalla corsa Europa. Ne approfitta la Lazio?

Gli equilibri del campionato, in questo senso, possono cambiare sensibilmente. Lo dice anche l'ex calciatore Bruno Giordano, storica bandiera laziale, al Corriere della Sera: “Secondo me la Lazio è superiore a buona parte delle avversarie in campionato. Deve credere in ogni possibilità, ha il dovere di puntare all'Europa, anche perché non ci gioca quest'anno ed è un piccolo vantaggio”.

“La Fiorentina poteva sembrare superiore, eppure…”

Sulla Fiorentina: “In estate poteva essere considerata una squadra superiore alla Lazio, eppure è in estrema difficoltà. Stesso discorso per l'Atalanta. Quindi i biancocelesti devono approfittarne, anche accontentando Sarri a gennaio”.