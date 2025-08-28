L'ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato a Lady Radio, spaziando su vari argomenti di casa Fiorentina, dall'attualità al mercato.

“Mi aspetto un bel turnover oggi col Polissya, è una partita che serve per dare minutaggio ad alcuni giocatori che hanno giocato poco e far capire a Pioli cosa serve veramente dal mercato, se certi elementi possono essere utili per il futuro o no. Non si può pensare che sia un’amichevole, soprattutto i giocatori che avranno l’occasione di mettersi in mostra. Manca ancora qualcosa dal mercato, ma la Fiorentina non si è mossa male in entrata. Serve un esterno destro come alternativa a Dodô, poi se deve arrivare qualcuno che sia utile, altrimenti comprare per comprare non ha senso”.

‘A Torino sarà una gara complicata’

“Cagliari e Polissya sono squadre completamente differenti, penso ci siano stati troppi elogi dopo l’andata con gli ucraini e troppe critiche dopo quella in Sardegna. La sfida contro il Cagliari è stata utile perché la Fiorentina è stata messa in difficoltà e può capire sotto i vari aspetti in che momento è adesso e cosa le manca per completarsi. Adesso voglio vedere la squadra a Torino, una gara difficile in un campo complicato, contro un club che viene da una brutta sconfitta”.

‘Non ho capito la cessione di Dodô’

“Fagioli è una mezzala, anche avanzata, non ha le caratteristiche del giocatore davanti alla difesa. Non si avvicina ad uno come Pizarro; l’acquisto di Nicolussi Caviglia sarebbe ideale, ci serve un giocatore del genere. È un giocatore che se lo vuoi, vai e lo prendi. Uno come Comuzzo non bisogna mai darlo via. Bastava dire che era incedibile all’Al-Hilal. Se passi la palla al giocatore significa che non lo ritieni incedibile, sarebbe diverso se venisse il giocatore a chiedere di valutare offerte. Le cifre per Piccoli evidenziano che la Fiorentina pensa anche al futuro con questo giocatore. La cessione di Kayode? Incomprensibile, ora serve trovare un giocatore, perchè Dodô probabilmente andrà via e Fortini non è pronto, quando avevamo il terzino in casa”.