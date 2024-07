Colpani, Lovric e… Gli altri: tra profili semi-irraggiungibili e i soliti noti. La Fiorentina studia il nuovo centrocampo

Dopo i colpi Kean e Pongracic, la Fiorentina studia il nuovo assetto per il suo centrocampo. Adesso in pole ci sono Colpani per la trequarti e Lovric per la mediana, due rinforzi importanti per andare a rimpolpare un reparto orfano di tante pedine partite in estate.

La sensazione è che la Fiorentina voglia chiudere questi due colpi, per poi forzare la mano per un altro affare in mediana. I nomi sono quelli che si sentono da tempo: da Johnny Cardoso a Richard Rios, da Aster Vranckx a Kristian Thorstvedt.

Per i primi due la Fiorentina ha fatto alcuni sondaggi, ma le richieste di Betis e Palmeiras sono altissime. Per convincere le società servono più di 20 milioni ciascuno. Per quanto riguarda gli altri due, invece, la strada sembra essere più in discesa dal punto di vista economico, con la Fiorentina che però non ha ancora forzato il colpo.

La sensazione è che se la società viola punterà davvero sul centrocampista del Wolfsburg o quello del Sassuolo, l'affare si possa fare e chiudere. Tutto dipende dal tipo di colpo vuole fare la Fiorentina per il suo centrocampo.