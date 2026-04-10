L'ennesima figura da 'rampa di lancio': i sondaggi per la panchina del Napoli si tingono di (ex) viola

Ancora incerto il futuro di Antonio Conte che, a fine stagione, potrebbe lasciare la panchina del Napoli per cercare nuove avventure (c'è chi parla anche di Nazionale). I partenopei, intanto, si stanno guardando intorno per cercarne l'eventuale sostituto e, secondo TuttoMercatoWeb, tra i candidati ci sarebbero due elementi passati dalla Fiorentina.

I due piani B

Il nome caldo per la panchina, quello preferito da De Laurentiis, è quello di Enzo Maresca, rimasto senza lavoro dopo l'esperienza al Chelsea terminata questo gennaio: tuttavia, c'è anche il City su di lui, che lo ha designato come perfetto successore di Guardiola. Qualora si complicassero le trattative tra le parti, quindi, il Napoli si tutela guardando anche in Italia: i due nomi favoriti dopo Maresca sarebbero infatti quelli di Palladino e Italiano.

Passato in viola

Da una parte un napoletano che non ha mai nascosto l'ammirazione per i partenopei e che sta ben figurando sulla panchina dell'Atalanta, che ha preso in corsa quest'anno; dall'altra l'allenatore del Bologna, che aveva già attirato l'interesse di De Laurentiis prima che approdasse al Dall'Ara. Il denominatore comune, ovviamente, il passato nella Fiorentina condiviso da entrambi.