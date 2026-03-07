Il ritorno dell'uomo mascherato: Robin è diventato Batman, quasi dimenticato nel caos della stagione

Se "nessuno vuole essere Robin", ora il Robin della Fiorentina si è trasformato in Batman vista la scomoda mascherina a cui è stato costretto dopo il duro colpo ricevuto nella zona zigomatica contro lo Jagiellonia. Una risorsa quasi dimenticata per un oggettivo calo, qualche problema muscolare che l'ha messo da parte e la predilezione di Vanoli per Parisi.

L'esterno campano ha interpretato diversi ruoli, perfino offensivi sebbene abbia numeri che nulla hanno a che vedere con quelli di Gosens. Domani toccherà nuovamente al tedesco vista la squalifica di Parisi e per la Fiorentina comunque non può essere una notizia negativa, in una delle poche zone dove l'alternanza non è così drammatica.