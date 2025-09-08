Conte ha la carta in più da giocarsi contro la Fiorentina

Così come Lamptey e la Fiorentina, anche Hojlund ha fatto una toccata e fuga a Napoli. Arrivato nelle fasi finali del mercato ha dovuto rispondere alla chiamata della nazionale danese.

La differenza con Lamptey

Però, a differenza del suo collega viola, l'ex Manchester United potrebbe fare la sua apparizione in campo con il Napoli molto presto. Secondo La Gazzetta dello Sport, la punta si candida per una maglia da titolare proprio nel match di sabato contro i gigliati al Franchi.

Carta in più per Conte

Una carta in più indubbiamente per Conte, anche perché il tecnico azzurro si è speso molto in prima persona per convincere il giocatore ad accettare la destinazione campana.

E' indubbio il fatto che Pioli e la Fiorentina dovranno stare attenti a questo attaccante che ha voglia di rivalsa dopo aver faticato molto (al pari del Manchester United) nella scorsa stagione in Premier League.