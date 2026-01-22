Bove: "Cataldi e Mandragora i miei migliori amici nel calcio. Molti sono stati carini con me nell'ultimo anno"

Edoardo Bove è tornato ufficialmente ad essere un calciatore. Dopo l'arresto cardiaco verificatosi in Fiorentina-Inter, l'1 dicembre 2024, non era affatto scontato che il centrocampista sarebbe potuto ritornare in campo e il Watford ha deciso di scommettere su di lui.

Dybala e Mourinho

Nel frattempo Bove ha avuto modo di raccontare qualcosa di lui sui canali ufficiali del club inglese: “Penso che la mia caratteristica migliore sia il senso della posizione a centrocampo. Il giocatore migliore che ho avuto in squadra è Paulo Dybala, mentre il mio manager preferito è José Mourihno".

Cataldi e Mandragora

Spazio anche alle amicizie nel calcio e qui emergono nomi di compagni di squadra avuti in viola: “Amici nel calcio ne ho diversi, anche perché molti sono stati gentili e carini con me nel corso dell'ultimo anno. Ma direi Cataldi, Mandragora e Calafiori che è anche quello più vicino adesso (gioca nell'Arsenal in Inghilterra ndr)”.