Sacchi: "Fiorentina bene fino alla trequarti, ma difetta pure negli ultimi venti. A Jovic mancano le premesse per una svolta"

Lo storico ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi a La Gazzetta dello Sport ha commentato il big match fra Milan e Fiorentina:

Sfida aperta e incerta

“Incerto sarà il duello tra Milan e Fiorentina. I viola giocano bene fino alla trequarti, hanno qualche difetto negli ultimi venti metri. Però Italiano sta facendo un ottimo lavoro e ha dato un’identità e uno stile a tutto il gruppo”.

E poi: “Il Milan, invece, vive di alti e bassi. Non c’è continuità di rendimento, perché mancano la compattezza e l’aggressività necessarie per il successo”.

Jovic, per ora male

Infine: “Inoltre i rossoneri hanno parecchi infortunati e in attacco saranno privi di Giroud, l’unico che la buttava dentro. Giocherà Jovic, che finora non ha incantato. Mancano le premesse per una svolta, però può succedere che le cose belle accadano proprio quando uno meno se le aspetta”.