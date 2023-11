L'ex calciatore Massimo Bonanni ha parlato di Milan-Fiorentina nel giorno della vigilia, sottolineando la grande opportunità di cui la Viola dispone: “Ti capita di affrontare una big senza due o tre dei pezzi più importanti della sua rosa. L'occasione è ghiotta, alla Fiorentina può andare di lusso con Leao e Giroud assenti”.

Sul Milan: “Ha tutto da perdere e ha una situazione ben più difficile. Se non arrivasse un risultato, la vetta sarebbe lontanissima. Fossi in Pioli chiederei il 200% da parte di tutti, ma non è così facile. Serve la massima attenzione da parte dei rossoneri”.

Su Camarda: “Normale che Pioli ci intraveda un futuro, però calma. Perché ne vedo troppi convinti di schierarlo fin da subito. San Siro è uno stadio difficilissimo, specie da giovane. Non andrei così sul sicuro”.