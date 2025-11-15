La triste parabola di Faraoni: arrivó a Firenze con grandi ambizioni ma non convinse. Oggi è pronto a ripartire dalla Serie C

Nel gennaio del 2024, per soli sei mesi, fu ingaggiato dalla Fiorentina dell’allora tecnico Vincenzo Italiano per puntellare il reparto difensivo gigliato. Dopo 11 presenze però il club non volle confermarlo e per questo il terzino fece il suo ritorno a Verona. Stiamo parlando dell’ex Hellas Marco Davide Faraoni che adesso, dopo esser rimasto svincolato alla scadenza del contratto che lo legava al club scaligeri, potrebbe tornare a giocare in Serie C.

L'ex terzino viola è ad un passo dalla firma: pronto a ripartire dalla Serie C

L’ex capitano dell’Hellas, secondo quanto riportato in giornata da TuttoC, sarebbe vicinissimo ad approdare alla Virtus Verona. Il club di Serie C è a un soffio dal piazzare un colpo di mercato che potrebbe accendere l'entusiasmo della piazza e ridisegnare gli equilibri. Le trattative tra il club scaligero e l'esperto difensore hanno registrato un'accelerazione decisiva nelle ultime ore, portando le parti a un avvicinamento significativo. La fumata bianca, attesa con trepidazione nell'ambiente rossoblù, potrebbe concretizzarsi già a ridosso dell'inizio della prossima settimana. L'accordo, per la sua formalizzazione definitiva, attende solo il momento del "nero su bianco”.

Ecco quando dovrebbe arrivare la fumata bianca

Faraoni ha richiesto un breve margine di tempo - quantificato in quarantotto ore - per ponderare con la massima attenzione la decisione. Tuttavia, l'orientamento del giocatore appare ormai ben definito:il giocatore è comunque indirizzato a dare il suo assenso al progetto sportivo guidato dal presidente e allenatore Gigi Fresco. L'operazione, se conclusa, rappresenterebbe un innesto di spessore e caratura per la Virtus Verona, garantendo all'organico un elemento di grande esperienza e qualità, capace di ricoprire con efficacia la corsia di destra. L'attesa è dunque concentrata sui primi giorni della prossima settimana, quando si spera che Davide Faraoni metta la sua firma sul contratto, suggellando così quello che si preannuncia come uno dei movimenti più interessanti di questa fase di mercato.