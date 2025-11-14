Amichevole "di lusso" tra ex Fiorentina: l'Argentina di Nico Gonzalez batte l'Angola di Nzola. Messi incanta il pubblico

Nel bel mezzo della sosta, ci sono due nazionali che hanno giocato un'amichevole “di lusso”. Sicuramente una giornata indimenticabile per l'Angola, dato che nella capitale Luanda è andato in scena un test contro i campioni del mondo, l'Argentina. E c'è anche un tocco viola in questa partita.

Nico Gonzalez batte Nzola: amichevole di lusso a Luanda

Si incrociavano due calciatori ex Fiorentina: Nico Gonzalez con l'Albiceleste (attualmente all'Atletico Madrid) e M'bala Nzola, in prestito al Pisa, con l'Angola. Entrambi sono usciti nel finale, senza lasciare il segno. Il match è terminato 2-0 per i campioni del mondo, con gol di Lautaro Martinez e di Messi.

Messi in scena in Angola

Una curiosità della vigilia riguarda proprio l'otto volte pallone d'oro: era obbligato, secondo contratto firmato per la realizzazione di questa amichevole, a giocare oggi. E ha incantato il pubblico chiudendo i conti alla fine. L'Argentina, peraltro, incassa 12 milioni di euro dalla Federazione Angolana.