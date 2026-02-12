Questo pomeriggio il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi, dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Napoli e a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, è stato raggiunto da SkySport con cui ha fatto il punto in casa lariana.

“È un periodo molto positivo, aver donato ai tifosi un’ennesima gioia è motivo di grande orgoglio. Per noi di fatto è un altro obiettivo raggiunto, ma il giorno dopo eravamo già a lavorare. Siamo molto contenti di questo mese impegnativo, perché vuol dire aver raggiunto un obiettivo storico. Nelle ultime partite siamo stati all’altezza, speriamo di migliorare come sempre e che il mese di febbraio possa regalarci grandi gioie”.

“Sappiamo che il futuro di Fabregas e Paz non dipende da noi ma…”

Ha anche aggiunto: “Sono contento che Fabregas e Nico Paz siano al centro del progetto, oggi non è il momento di parlare del loro futuro. Io penso che Fabregas sia totalmente focalizzato a farci crescere e a guidarci, mentre Nico è super coinvolto. Tutti sanno che il suo futuro non dipende da noi, quindi noi aspettiamo e intanto lavoriamo per continuare a crescere. Un interessamento del Como per Antonio Vergara? Quella notizia è rimbalzata recentemente, ci abbiamo lavorato un anno fa perché per noi era un ragazzo di grande talento. Poi il Napoli è stato lungimirante, lo hanno giustamente tenuto».