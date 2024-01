Dopo un mese di stop Cioffi ritrova una pedina in vista del match contro la Fiorentina

Questo pomeriggio l'Udinese ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima partita di campionato contro la Fiorentina, in programma domenica al Franchi. Cioffi ha ha ritrovato quest'oggi in gruppo Jordan Zemura, che era fuori dalla gara contro l'Inter. Il giocatore aveva infatti riportato una forte contusione, che ha richiesto il classico mese di tempo (4 partite saltate) per essere riassorbita e smaltita senza conseguenze.

Adesso però il ragazzo è di nuovo pronto per allenarsi a pieno regime e quindi i bianconeri dovrebbero avere una nuova opzione sulla catena di sinistra contro i viola. In gruppo si sono allenati anche Hanno lavorato in gruppo Giannetti, Pafundi e Brenner.

Offerta ufficiale della Fiorentina per Borys: il polacco vicino al trasferimento in viola nonostante alcuni ostacoli. I dettagli Lunedì la Fiorentina ha presentato un'offerta ufficiale allo Śląsk Wrocław per Karol Borys, secondo quanto riporta m... 12 Commenti