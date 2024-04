E Vlahovic si "veste" di viola per un'occasione speciale. Gli auguri social a un grande ex Fiorentina - FOTO

Il grande avversario della Fiorentina questa sera all'Allianz Stadium si chiama Dusan Vlahovic (oltre a Chiesa). L'attaccante della Juventus, in gol nell'ultima gara dei bianconeri in Coppa Italia, non ha ancora mai segnata alla sua ex squadra, nonostante lo avesse fatto ai “gobbi” quando indossava la casacca gigliata.

Gli auguri social di Vlahovic a un altro ex viola

Ed è proprio quando Vlahovic giocava a Firenze che lo faceva insieme ad un grande campione passato per il capoluogo toscano. Franck Ribery, che oggi compie 41 anni, è stato ricordato proprio da Vlahovic, che su Instagram ha postato uno scatto dei due insieme, ai tempi di Firenze (quando il francese era tornato con la Salernitana).

La foto “in viola” del serbo

“Buon compleanno Kaiser, mio grande fratello”, la traduzione del dolce commento dell'amico Dusan. E anche FiorentinaNews.com ci tiene ad augurare un felice compleanno a Franck Ribery, autore di una piccola, ma comunque significativa, pagina di storia viola.