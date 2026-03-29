Bojinov: "Una stagione non all'altezza di Firenze e della Fiorentina. Il centenario va festeggiato in Serie A"
Valeri Bojinov, ex attaccante della Fiorentina, ha commentato così la stagione dei viola, ancora invischiati nella lotta salvezza. Questo il suo commento a Sportmediaset.
Il commento di Bojinov
“Sì, seguo sempre la Fiorentina: devo dire che sta vivendo una stagione molto complicata, con tanti problemi, non al livello di Firenze e della Fiorentina. Spero che si salvi, perché quest'anno sono i 100 anni del club, e vogliamo festeggiare in Serie A, non certo in Serie B. Comunque, credo che i viola si salveranno”.
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