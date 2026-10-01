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Cairo ammette: "Mi è dispiaciuto cedere Njie alla Fiorentina: lo stimo, ma c'è un motivo"

Redazione /
Il proprietario del Torino, Urbano Cairo. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com©
Il proprietario del Torino, Urbano Cairo. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com©
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Il mercato estivo della Fiorentina ha regalato qualche colpo negli ultimi giorni tra cui Alieu Njie, acquistato dal Torino in prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro bonus inclusi. Un giocatore che, prima con Grosso e poi con Vanoli, ha trovato subito spazio nello scacchiere viola ripagando tale fiducia con prestazioni interessanti e facendo vedere di avere ampi margini di miglioramento.

Njie rimpianto granata

L'addio di Njie non è stato a cuor leggero per il Torino, come si capisce dalle dichiarazioni rilasciate dal suo presidente Urbano Cairo a Tuttomercatoweb.com in occasione del Festival dello Sport iniziato oggi a Trento. Alla domanda su un eventuale dispiacere per la cessione del giovane svedese, ha risposto: “Sì, ho molta stima di lui”.

I motivi della cessione

Questa operazione in uscita, a detta del patron granata, ha una motivazione di natura tattica: "Il tema è che lui ama giocare esterno, ma noi nel nostro modulo di oggi non ne abbiamo, in attacco: sarebbe stato molto sacrificato, rischiavamo di passare un altro anno ad ad aspettarlo senza che potesse arrivare. Gli ho dato la chance di andare alla Fiorentina, l'ho rivisto a Firenze, quando abbiamo visto, e mi ha ringraziato".

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