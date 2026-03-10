Borghi: "La situazione della Fiorentina è irrisolvibile. Una condanna che durerà fino all'ultima giornata, anche se..."

Il noto telecronista Stefano Borghi, attraverso il proprio canale Youtube, ha commentato il turno di Serie A appena conclusosi, concentrandosi anche sulla Fiorentina e sulla lotta salvezza.

Un limbo scomodissimo

“La Fiorentina non riesce a tirare fuori la testa da questa situazione - dice in apertura d'analisi Borghi - Uno 0-0 che fa muovere un passettino ad entrambe le squadre, anche se è più importante per il Parma che per i viola. I gigliati sono in un limbo scomodissimo che li porta ad essere fischiati e ad avere addosso dei pesi non da poco”.

Situazione irrisolvibile

Borghi poi continua analizzando il periodo generale dei viola e il suo futuro prossimo: “La situazione io penso sia irrisolvibile, una condanna con cui i viola dovranno fare i conti fino all'ultima giornata, anche se penso che ci siano tutte le condizioni per salvarsi”.