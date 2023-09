Genk-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Alla Cegeka Arena di Genk inizierà oggi il percorso della Fiorentina nella fase a gironi della Conference League. I viola di mister Italiano saranno impegnati in Belgio per provare a partire col piede giusto nell’avventura che li vede protagonisti per il secondo anno di fila nella competizione internazionale.

Alle ore 18:45 il fischio d’inizio dell’arbitro francese Frappart, con Fiorentinanews.com che vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro che ricordiamo, non verrà trasmesso in chiaro. Nel post gara, spazio alle nostre pagelle e a tutte le parole dei protagonisti dell’incontro.