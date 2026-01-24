Vanoli: "Abbiamo programma personalizzato stabilito con Kean. Tra poco lo rivedremo in campo"

Ma come sta Moise Kean? Sull'argomento è intervenuto l'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, che ha aggiornato sulle sue condizioni fisiche.

“Moise aveva giocato un mese fa con un'infiltrazione - ha detto - poi la caviglia è gonfiata. E quindi, da allora, abbiamo deciso di fare assieme un programma personalizzato e di riportarlo avanti”.

Poi ha anche specificato: “Penso che tra poco lo rivedremo in campo”.